Paolla Oliveira cita prazer e diz ter ressignificado o sexo: 'É natural'

Paolla Oliveira explicou que aprecia a liberdade sexual entre as mulheres, que se sentem mais confortáveis em abordar o assunto. "E falar de outros prazeres. [Por exemplo,] eu gosto agora da mulherada falando de sexo... O sexo vinha para mim sempre como um setor proibido, onde as pessoas estão me espiando, são voyeur e, assim, eu acho que é um lugar tão natural da nossa vida".

No podcast, Paolla Oliveira, que namora o cantor Diogo Nogueira, também contou que aprendeu a lidar com a própria sensualidade. A atriz admitiu que se sentia desconfortável em expor o corpo em cenas sensuais e íntimas na TV, mas aprendeu a lidar com essas questões.