Globo e Mais Você agiram como programa da Record ao expor Lucas Buda e ex

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, opina que o canal carioca se rebaixou ao nível da concorrência ao exibir tal 'espetáculo' em suas manhãs. "Foi o dia de a Globo ser a Record, porque parecia o Domingo Espetacular. A Record se esmera em ser fubanga e, de repente, a Globo surpreende a todos logo de manhã, sendo tão fubanga quanto a Record."

Para ele, a postura de Ana Maria e sua equipe contrastam com a adotada pela produção do BBB ao abordar a mesma temática. " Se, no Bate-Papo BBB, a Thaís [Fersoza] e o Ed Gama foram elegantes, ela foi totalmente deselegante. Dá uma imagem de que foi um erro de produção, de falta de contato com o próprio 'ser' Globo."

Leão entende que tamanha exposição contra Buda só serviu para queimar a imagem do canal e da apresentadora. "Costumamos criticar a Globo por ser muito 'chapa branca' com seus artistas e tudo o mais - mas desta vez foi o contrário. Foi vil essa atitude da produção da Ana Maria. Jogou a Globo lá para o chinelinho de dedo."

Yas: Camila Buda vende imagem incoerente com a própria trajetória pública

Yas Fiorelo criticou Camila por ter vender, no matutino global, uma imagem de sofrimento que não condiz com suas publicações das redes sociais. "Não dá para justificar você aparecer 9h da manhã, com uma cara de sofrida, sem nem um corretivo, quando sabemos que você fez luzes, foi ao cabeleireiro, ao esteticista... Feia você não estava nos seus stories. E fora dos stories, para que essa cara de triste?"