Bia transformou alegria em importunação e mereceu todas as suas punições

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, considerou que já está na hora de Bia deixar de causar problemas aos demais com sua 'alegria' exacerbada. "A sua alegria é bacana desde que fique para você - mas, quando começa a atrapalhar a vida dos outros, deixa de ser alegria e vira importunação. Ela mereceu, sim, todas as punições que levou. Só é uma pena que todos tenham sido punidos junto. Devia ser só para ela a punição."

Yas Fiorelo analisa que Beatriz deu aos colegas o pretexto perfeito para votarem contra ela na próxima formação de paredão. "Depois que isso se converter em votos, ela vai ficar se sentido injustiçada, mas [tem que saber que] deu motivo. O BBB é um jogo de convivência. A partir do momento que você toma uma atitude que põe as outras pessoas no Tá com Nada, está atrapalhando a convivência de todos - e [por isso] merece ser votada."

Caso a dona do bordão "Brasil do Brasil" chegue a ser eliminada como consequência de tudo isso, Yas avalia que ela terá feito por merecer. "Se isso se converter em votos [contra ela], bem feito! Não precisa ser amargurada igual a mim, mas também não precisa ser feliz desse jeito. Vai caçar o fazer, animar o Brasil de outra maneira! Não precisa de casca de banana para isso!"

BBB 24: Isabelle confia demais em Giovanna e corre risco de quebrar a cara

Isabelle, 31, e Alane, 25, discutiram a respeito de Lucas Buda, 30, no BBB 24 (Globo). A paraense afirmou achar que Lucas mandará Giovanna, 28, para o paredão, a fim de 'ferrar' as Fadas. Isabelle discordou e afirmou que ele "vai seguir a coerência", sendo criticada por Alane por sua ingenuidade.