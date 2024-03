Falso argentino no BBB 24 é perigo para Davi

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, enxerga a ideia como sinônimo de confusão em potencial. "Não tem necessidade [de inserir esse novo personagem], mas que vai atrapalhar [as pessoas dentro da casa], isso vai. Conhecendo o Davi como a gente conhece, se esse argentino for para cima da Isabelle, vai dar babado!"

Embora reconheça que a chegada do falso brother estrangeiro possa movimentar o confinamento, Leão acha preocupante que ele já entre 'de olho' na ala feminina do elenco. "É até divertido essa coisa de ele [na verdade] não estar em Big Brother nenhum. É simplesmente um cara que 'inventaram' e puseram lá para dizer que estão trocando com a Yasmin. Agora, essa coisa de seduzir é esquisita e perigosa."

Yas Fiorelo considera absurdo Boninho colocar um 'sedutor profissional' na casa depois do que aconteceu com MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23. "A ideia na cabeça do Boninho pode ter sido ótima, mas, na prática, é receita para dar problema - principalmente depois do que aconteceu no ano passado, com toda a questão da importunação sexual que a Dania sofreu."

Yas: Falas preconceituosas de Fernanda no BBB 24 não podem ser normalizadas

Um espectador do programa Splash Show criticou o excesso de falas problemáticas de Fernanda, 32, no BBB 24 (Globo). "Falas gordofóbicas contra Alane, capacitistas contra Bia, xenofóbicas contra o baiano Davi... Há limites para o preconceito dela?", queixou-se o internauta.