Burocrático, programa Encontro perde brilho e vive das sobras do BBB

Aquela situação em torno do programa Encontro, por causa da rivalidade entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, rendeu altos índices de audiência para as manhãs da Globo. No fim de tudo, a apresentadora ''venceu'', conseguindo tirar Manoel do matinal.

Porém, isso fez o programa perder toda a atenção que estava voltada para o mesmo, e por consequência para Patrícia Poeta.

Hoje, o Encontro é um programa que se tornou burocrático, baseado no jornalismo do dia a dia, mas sem nenhum brilho. Está vivendo das sobras do BBB, visto que a melhor parte — a entrevista com o eliminado — fica para o Mais Você.