Fernanda tem tudo para virar a grande vilã do BBB 24 se Yasmin Brunet sair

Leão Lobo pensa que Fernanda, 32, seria a candidata ideal para assumir o posto de antagonista caso Yasmin realmente venha a deixar o confinamento. "Com a saída da Rodriguinho e da Wanessa, [o BBB] ficou um pouco desfalcado de vilões. Ficaria tranquilo demais o jogo, a não ser que a Fernanda assumisse esse papel - e ela tem tudo para isso."

Para ele, a confeiteira de NIterói goza de todos os requisitos para exercer a função que Yasmin herdou de Wanessa Camargo, 41. "Ela tem physique e conteúdo [o suficiente] para ser vilã, mas por enquanto está quietinha lá [no canto dela], não bateu de frente ainda. Então, por ora, a Yasmin está segurando essa onda de ser a vilã."

O apresentador opina, inclusive, que Fernanda tende a olhar para novos alvos na casa além de Davi, 21. "Ela pode atacar a Bia, com quem tem uma rusga desde o início do jogo. [Teoricamente] já passou essa bronca da Bia com a Fernanda, mas, se for escolhida líder, ela pode se recordar [disso] e colocar a Fernanda [no paredão]."

Homenagem de Rodriguinho ao BBB não tem o menor cabimento

Rodriguinho, 47, surpreendeu seus seguidores das redes sociais ao anunciar que está fazendo uma tatuagem em homenagem ao BBB 24 (Globo). A ilustração escolhida por ele recria os robôs da logo do reality, do qual Rodriguinho foi eliminado recentemente.