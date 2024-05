João Guilherme exibe novo visual para filme sobre jogo do bicho; veja foto

João Guilherme mudou o cabelo para 'Corrida dos Bichos' Imagem: Reprodução/Instagram

A história se passa em um Rio de Janeiro distópico e é inspirado no universo ilegal do jogo do bicho, que evoluiu e cada animal passou a ser representado por um corredor de parkour em busca de um prêmio milionário. Na trama, um garoto precisa vencer uma corrida perigosa para salvar a vida da irmã.