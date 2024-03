Maria Cândida posa nua e denuncia assédios e abuso na carreira

"Alguns jogaram fitas de reportagem minhas no chão na redação e diziam que meu trabalho estava uma m**da. Depois me convidavam para jantar para me 'ensinarem'. Eu me esquivava, ia para o banheiro e chorava. Segurava, recompunha e seguia.

Em 30 anos de Jornalismo, persistência e raiva (preciso ser honesta)? Chego aqui orgulhosa de seguir bravamente e me me tornar a profissional e a mulher que me tornei aos 52 anos", continuou ela.

Maria afirmou que passou por abuso moral, psicológico e até patrimonial. "História de muitas de vocês aqui. Hoje, mais um Dia Internacional da Mulher. Continuo e continuarei falando. Nunca vou parar. Pago minhas contas. Me reinventei profissionalmente e a internet me trouxe a possibilidade de ser livre. O dinheiro não vem mais de um lugar só. Aprendi a ser empreendedora do meu próprio negócio. E sei que ainda vem muito mais. A força dentro de mim vem de convicção e também da revolta. Muitas mulheres caíram nesses abusos comuns no passado. Vítimas do machismo, que mata".