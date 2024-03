Isabelle não deixa claro se está contra ou a favor de Davi no BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, queixou-se de Isabelle não deixar claro se está contra ou a favor do baiano. "A gente fica sempre em dúvida sobre de que lado ela está. Ela deixa claro que não joga com o Davi, mesmo sendo amiga dele, mas em alguns momentos parece mais próxima do grupo opositor que do próprio Davi."

O jornalista acha estranha a forma como a manauara trata amizade e jogo como coisas completamente dissociadas. "Ele mistura o jogo e amizade. Já para ela, amizade é uma coisa, mas o jogo é outro. É esquisito. Em alguns momentos, dá a impressão de que ela vai até mesmo trair o Davi. É preocupante a situação do Davi, porque ele está cada vez mais isolado."

Leão também criticou o elenco do BBB de forma geral por usar dois pesos e duas medidas com Yasmin e com Davi. "Os palavrões horrorosos que ela falou para ele [para o elenco] está tudo bem, mas ele falar que ela é inútil ofende muito, e todos ficam do lado dela. Não consigo entender a moral dessa casa."

Luiza Brunet querer processar Davi não faz o menor sentido

Na segunda-feira (4), Luiza Brunet, 61, pronunciou-se após Davi ter chamado Yasmin de 'inútil' no BBB 24. A mãe da modelo compartilhou uma publicação nas redes sociais, indicando que o participante teria cometido injúria contra a filha - e dando a entender que pretendia processá-lo.