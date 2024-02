Wanessa Camargo quer mostrar ser 'gente como a gente', mas tem dificuldade

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, pensa que Wanessa está tentando vender ao público do BBB 24 (Globo) a ideia de que é 'gente como a gente'. "Ela está tentando ser essa pessoa mais simples - até porque se casou com um homem [Dado Dolabella, 43] que também é vegano e faz essa linha. A Wanessa [age assim] porque quer conquistar o público porque está em um programa popular e quer ganhar."

Leão recordou, no entanto, que o histórico da cantora nos tempos do casamento com Marcos Buaiz, 44, era bem diferente. "Ela viveu 17 anos com um milionário poderosíssimo, que é praticamente dono do Estado do Espírito Santo, e tinha outra postura naquela época. Acho que ela, na 'vida real', tem mesmo tentado ser mais simples. Só não sei se consegue."

O jornalista ressaltou, com bom humor, o fato de a própria Wanessa volta e meia sair um pouco do 'personagem'. "Ela faz a simples, mas [eventualmente] escorrega, como na história do filé mignon e do presunto. De vez em quando, dá aquelas escorregadas e volta a ser patricinha. Mas isso é normal, é do ser humano."

Yas: Fofoqueiro do BBB, Bin Laden ainda precisa do 'tempero' de Márcia Fu

Yas Fiorelo queixou-se de que MC Bin Laden, 30, cumpre muito mal sua função de 'leva-e-traz' do BBB 24. "O que falta no Bin Laden é o carisma do fofoqueiro. Se ele fosse um fofoqueiro mais organizado, que seduzisse mais o público, seria melhor de ver - mas ele não faz isso. A gente, que é fofoqueiro [profissional], nem consegue gostar dele, porque ele faz fofoca tão mal que dá até raiva."