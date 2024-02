Nivea Maria, uma atriz injustiçada pela Globo

O contrato da grande atriz com a TV Globo acabou em 2022, e não foi renovado, depois de 51 anos de casa. Questionei a ela por quê alguns atores (Susana Vieira, Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça) têm contrato vitalício com a emissora, enquanto outros grandes nomes, como a própria e Glória Menezes, não têm esse privilégio.

Nivea afirmou que não entende as regras da empresa e que talvez se arrependa de não ter feito contratos melhores na época, pois acabava se preocupando mais com seus papeis do que com a parte burocrática. Ela ainda disse que ficou um pouco magoada e triste com a situação. A atriz nunca teve um empresário, sempre preferindo tratar pessoalmente com as emissoras, mas que agora precisa brigar para receber pelas reprises de seus trabalhos.

Mesmo sem contrato fixo, seus trabalhos mais recentes foram as duas temporadas da produção do Globoplay, ''A Divisão''. Ainda rodou o Brasil com a peça ''Ensina-me a Viver''.

Atualmente, a atriz está ensaiando, às vésperas de completar 77 anos, a peça ''Norma'', que já teve uma montagem com Ana Lúcia Torre e Du Moscovis. É uma peça muito atual. Fala sobre uma mulher rígida, que rejeita o filho por ele ser homossexual.

Nivea explicou, emocionada, que acha importante falar sobre diversidade nas obras. Nesta montagem, ela contracena com Rainer Cadete, com quem já atuou na novela ''A Dona do Pedaço''. A peça é dirigida pelo, também talentoso, Guilherme Piva. Só craques!

''Norma'' estreia no próximo dia 15, no Teatro Vivo, em São Paulo. Vale muito conferir.