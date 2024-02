O dia que Susana Vieira entrou no BBB

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Tudo no BBB ficou menor depois que Susana Vieira, a rainha da autoestima, passou pela casa. Ela elogiou Davi e sua testosterona, e ainda falou bem de Pitel.

Porém, agora o jogo todo no reality está sendo recalculado, depois da saída da Deniziane. As fadas sentiram forte o golpe.



Fernanda, a favorita da produção - e aparentemente do público -, está com sangue nos olhos. Pitel continua como sua melhor amiga, e Rodriguinho ataca cada vez mais de Susana Vieira. Ou seja: se achando o dono do mundo.