Exageros com Isabelle podem prejudicar Davi no BBB 24

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, opinou que Davi pode, sim, estar começando a sentir algo além da amizade por Isabelle. "Declarar que você gosta de alguém é muito legal, muito bacana, mas você não precisa ficar reforçando isso o tempo todo - ainda mais quando se trata de amizade. Ele ficar falando o tempo todo que gosta dela, mas só como amigo, dá a entender que inconscientemente pode estar começando a sentir outra coisa."

Leão Lobo também enxerga com preocupação os rumos que a relação dos dois brothers estão começando a tomar. "Estou com medo, porque a gente nunca sabe [o que pode acontecer]. Essa coisa de estar [confinado] na casa, carente, mexe muito com as pessoas. Tenho muito medo de que o Davi vá além [do que deve] e machuque a Mani [sua namorada] aqui fora, ou acabe [até mesmo] prejudicando a Isabelle."

O jornalista pensa que, caso se arrisque a deixar sua relação com Isabelle passar do campo da amizade, Davi pode queimar de vez sua imagem com o público, uma vez que tem uma relação séria fora do programa. "Sabemos que o Davi tem um lado impulsivo e tudo o mais. Tenho muito medo. Se ele for por esse caminho, pode se prejudicar profundamente no jogo. Espero que fique só por aí, que seja realmente [só] amizade. Torço para que o Davi mantenha a cabecinha no lugar."