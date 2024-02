BBB 24: Separações e uniões

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Alphaville com fadas, MC Bin Laden excluído, Rodriguinho: o mentiroso dos mentirosos, o Lucas Henrique tentando ser aceito por Fernanda, fazendo sua imagem mais humana. Esse foi praticamente o resumo desta segunda-feira no BBB 24.



Nesse programa emocional, teve ainda o desfile solidário ''meu corpo merece respeito'', em homenagem a Yasmin Brunet. Foi praticamente um desabafo.



E aí, Tadeu prometeu um Sincerão fofo que, na verdade, foi um exercício de crueldade, dos participantes destruindo as cartinhas de familiares dos outros. Um verdadeiro show de horrores.

Notas para o BBB 24



Tá no VIP

A ideia humana do desfile respeitoso, com cada um mostrando suas inseguranças.



Tá na Xepa

A ideia monstruosa do triturador no Sincerão desta semana. Será que vale tanta humilhação por R$ 3 milhões?