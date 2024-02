Apaixonado por TV, Tony Goes foi crítico respeitoso e fundamental

Leão admitiu ter ficado abalado com a notícia da morte de Tony Goes. "Fui pego de surpresa, porque estivemos juntos na [última] votação da APCA. Ninguém sabia que ele estava doente. Foi um susto tão grande que, em um primeiro momento, não quis acreditar."

O jornalista finalizou seu desabafo enaltecendo a importância de Tony para o cenário midiático nacional. "É uma grande perda para este campo da televisão, de pessoas que amam e criticam a TV com lisura, com respeito, com dignidade. Ele tinha profundo conhecimento, tinha história com a TV brasileira - e eu tinha o maior respeito e carinho por ele. Vai com Deus, querido Tony."

Maior problema de Davi no BBB 24 é não saber se expressar bem, opina Yas

Davi, 21, fez uma 'profecia' sobre o futuro de Beatriz, 23, após a festa da noite de quarta-feira (14) no BBB 24 (Globo). Ele afirmou que, ao deixar o programa, ela sofreria, mas teria muita coisa maior lá fora à sua espera - palavras que deixaram a sister assustada ao invés de otimista.

Yas Fiorelo defende que o baiano por vezes se complica com os colegas de reality por não saber se expressar. "Eu acho que o Davi se expressa mal. Ele se embanana demais nas palavras. Para mim, um dos maiores problemas do Davi é esse. Ele às vezes é muito prolixo - e, como já não tem uma imagem muito boa na casa, tudo o que disser será mal-interpretado."