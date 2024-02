BBB 24: Pitel se beneficiaria muito se largasse Fernanda e Rodriguinho

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou as atitudes de Rodriguinho - em relação a Fernanda e ao jogo como um todo. "É impressionante como o Rodriguinho não se enxerga. Ele acha que está queimado por causa da Fernanda, e não por causa das atitudes que tem! Não dá para gostar desse cara."

Yas defende que o melhor que pode acontecer a Fernanda é romper a aliança com o cantor na competição. "Essa união já deu o que tinha que dar. A Fernanda e a Pitel, sozinhas, têm mais potencial para chegar longe que junto do Rodriguinho. Ele acaba sendo uma âncora que as puxa para baixo."

Leão Lobo concorda com Yas, mas vai além. Para ele, Pitel deveria se desvencilhar tanto da confeiteira como de Rodriguinho. "A Fernanda também é meio 'pesada'. A Pitel, sozinha, vai mais longe. Quando se livrar dos dois, ela vai se dar melhor."

Yas: Ir ao paredão é o melhor que poderia acontecer a Davi neste momento

Rodriguinho, 46, manifestou-se contra a migração de Davi, 21, do quarto Fada para o quarto Gnomo no BBB 24 (Globo). Ele deixou Michel, 33, chocado ao dizer que barraria Davi de se instalar no dormitório coletivo caso fosse necessário.

Yas Fiorelo considera que já passou da hora de o baiano encarar uma eliminatória no reality. "O ideal [neste momento] para o Davi é ir para o paredão. Já é a terceira semana que ele está na boca da confusão e nunca vai, [porque] fica imune, atende o Big Fone... Isso deixa um alvo muito grande em cima dele dentro da casa."