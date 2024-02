Wanessa é nova Karol Conká? Eliminação do BBB com rejeição será inevitável

Apesar de não ser foco das edições ao vivo do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo tem sido alvo de críticas nas redes sociais por conta do tom de suas conversas com Davi e Isabelle.

No Central Splash de hoje (8) com Chico Barney, Bárbara Saryne disse que Wanessa tem que sair "urgentemente" do BBB para conseguir proteger tanto a qualidade do programa quanto sua própria imagem.