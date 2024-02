BBB 24: Garoto simples, Davi não pode ser comparado com Juliette

Para Leão Lobo, apresentador do Splash Show, a comparação de qualquer dos dois participantes com a musa dos cactos não têm razão de ser. "Davi não é mesmo a Juliette, [até] porque é um menino simples. A Juliette trabalhava como maquiadora, mas era advogada, tinha uma verbalização muito melhor do que o Davi ou a Bia. Os dois são pessoas muito mais simples, que não têm nada a ver com a história da Juliette."

O jornalista defende que a participação de Wanessa e Yasmin no BBB 24 precisa ser encurtada o mais rápido possível. "Está na hora de essas duas irem para o paredão, porque já estão sobrando [no programa]. São muito chatas! É um discurso enorme sobre nada. A Globo já deveria ter cuidado disso e dado um jeito de elas irem para o paredão."

Ele criticou Wanessa especialmente por dizer que, agora que já conseguiu a bolsa de estudos para sua tão sonhada faculdade de Medicina, Davi deveria deixar a competição. "Quem é ela para dizer isso? É um pensamento de 'sinhazinha': ela, que é rica, pode estar lá concorrendo a R$ 3 milhões - mas ele, que é um menino simples, só porque ganhou uma bolsa de estudos tem que ir embora. Pelo amor de Deus!"

Yas Fiorelo: BBB raiz, Fernanda não parece ligar para ganhar seguidores

Beatriz, 23, escolheu Fernanda, 32, como 'joga-sujo' durante a dinâmica do Sincerão realizada segunda-feira (5) no BBB 24 (Globo). Fernanda rebateu a fala da colega de que se incomodava com ela, argumentando que ela teria de começar a ganhar provas na competição para incomodá-la.