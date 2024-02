Ator de 'Gênesis' está desaparecido há 4 dias; polícia foi acionada

Segundo o Balanço Geral, ele foi visto pela última vez entrando num carro desconhecido. Na ocasião, ele estava no bairro Coelho Neto, no Rio de Janeiro.

Edson trabalhava como entregador de aplicativo, de acordo com o programa. Ele estaria num bar antes de sair para uma entrega no Grajaú — a família foi ao local investigar o desaparecimento, e os funcionários do estabelecimento afirmaram que não houve briga entre Edson e o homem com quem ele saiu.

Nas redes, esposa do artista chegou a divulgar um apelo sobre o desaparecimento."Venho mais uma vez pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Hoje faz 4 dias que não temos nenhuma notícia, já fizemos tudo que podíamos fazer até agora. Me ajudem por favor o nome dele é Edson Barbosa. Só queremos que esse pesadelo acabe logo!"