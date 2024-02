Yasmin Brunet acordou e entendeu que Wanessa Camargo só a atrapalha no BBB

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, enxerga que a aliança de Wanessa e Yasmin no reality está por um fio. "Anda bem esgarçada, quase por arrebentar. Ela percebeu que a coleguinha a está atrapalhando [no jogo]. Como ela [própria] disse, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. É preciso se posicionar - e, como a Wanessa não se posiciona, isso vai arrebentar já, já."

Para ele, Yasmin está entre os brothers que começaram mais recentemente a se posicionar na casa, influenciados pelo alerta de Tadeu Schmidt, 49. "Aquele discurso do Tadeu - [dizendo] 'você tem que fazer o seu momento, senão acaba saindo como planta' - foi fundamental. Estão todos tentando na casa se colocar, e a Yasmin [finalmente] acordou e resolveu se colocar [também]."

Mesmo assim, Leão pensa que Yasmin dificilmente sobreviveria a um paredão hoje, independente da configuração. "Ela já começou [a se posicionar mais], porém ainda não é suficiente para ficar na casa. Caso se posicione de forma bem forte - como vilã mesmo, porque pelo visto vai mais pelo lado do Rodriguinho -, pode se tornar tão importante quanto ele, no sentido de movimentar o jogo. Mas [mesmo assim], se for para o paredão, dança."

Yas Fiorelo: Isabelle e Davi precisam potencializar aliança no BBB 24

Juninho, Beatriz, Alane e Isabelle integram o paredão que foi formado no último domingo (4) dentro do BBB 24 (Globo). Giovanna alertou Isabelle que ela recebeu o voto de vários confinados, inclusive de Rodriguinho, por ser próxima de Davi.