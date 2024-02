Fernanda quer 'resolver' tretas no Sincerão e 'procurar o próximo barraco'

Fernanda ainda pediu para mudar "o barraco". "E, pelo amor de Deus: thank you, next. Procurar o próximo barraco, próximo B.O., porque eu não estou com essa disposição toda de ficar discutindo com a molecada"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER