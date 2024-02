E a criatividade? Repetitiva, dinâmica do BBB 24 parece prova de matemática

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, considerou que Boninho pesou a mão nos zigue-zagues do elenco rumo à berlinda. "É uma dinâmica assim: sobe um, desce dois, vão quatro... Virou uma regra de três. Um paredão enorme desses para eliminar uma pessoa só! Que loucura!"

Leão Lobo concorda que o processo é rebuscado demais, mas pensa que é possível para o público absorvê-lo aos poucos. "É uma dinâmica que é preciso entender aos poucos. Parece que é prova de matemática. Na hora em que é explicada, dá um nó na cabeça - mas, depois, você olha parte por parte, vai entendendo e fica tudo certo."

Para o jornalista, no entanto, o maior problema da dinâmica desta semana é ser, além de confusa, um completo mais do mesmo. "A dinâmica é interessante, [embora] um pouco repetitiva - assim como a história do Big Fone. Eles [produção do BBB] estão meio sem criatividade. O Boninho está precisando contratar uma equipe de criação."

Elenco do BBB 24 banaliza demais o termo 'gatilho', opina Yas Fiorelo

Wanessa Camargo, 41, voltou a criticar Davi, 21, dentro do BBB 24 (Globo). A cantora reclamou o baiano ter dito a Yasmin Brunet, 35, que ela poderia se prejudicar com o público por andar com as pessoas do quarto Gnomo, acrescentado que a visão externa é um 'gatilho' para todos na casa.