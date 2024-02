Zeca Pagodinho completa 65 e grava DVD em estádio do Rio; saiba detalhes

Zeca Pagodinho completa 65 anos no próximo domingo (4) e vai comemorar em grande estilo. O sambista estreia a turnê comemorativa de 40 anos de carreira no Estádio Nilton Santos - Engenhão, do seu time do coração, Botafogo.

A festa terá amigos de longa data de Zeca, como Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, IZA, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2. Pretinho da Serrinha fará a abertura do evento com uma grande roda de samba

O show começa, às 19h, e tem ingressos à venda a partir de R$ 50 no site da turnê. É possível chegar ao local por meio de ônibus, metrô e trem.