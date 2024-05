Ana Paula Renault diz que Davi, do BBB 24, faz 'turismo de tragédia' no RS

Em seguida, Ana Paula argumentou que a ida do baiano prejudica o estado. "Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultua?", questiona.

Ela afirmou que está em contato direto com pessoas na linha de frente. "Dá para ajudar de onde estamos de forma honesta", afirmou a ex-BBB.

Uma coisa é se solidarizar, outra é explorar tragédia. Um verdadeiro absurdo! Whindersson, Felipe Neto e milhares de outras pessoas estão ajudando, da melhor maneira possível, deixando claro, desde o início, como seriam destinadas as doações. Ana Paula Renault

Críticas ao baiano

Nesta quarta-feira (8), Ana Paula criticou a forma como ele procedeu em meio à jornada para reforçar a linha de frente na assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ana Paula reclamou que Davi não tem sido claro ao informar de que maneira vai aplicar as doações que tem recebido para a causa.