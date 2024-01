Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concorda com o parecer de Pizane sobre o próprio comportamento dentro do reality. "Ele foi frouxo mesmo, porque, se não concordava [com os comentários dos colegas], deveria ter se colocado [contra] — e é isso que todos os homens devem fazer quando alguém desrespeitar uma mulher. Quem é homem de verdade, no sentido de caráter, tem que defender as mulheres e tem que se colocar."

Na visão do jornalista, o caso mostrado no BBB reforça a discussão contra o machismo ao abordá-la por uma ótica ainda pouco recorrente. "Trata-se da questão do machismo vista por um outro ângulo — o das 'rodinhas' masculinas. Sempre me incomodei muito com essas conversas entre homens no banheiro, até porque sempre me senti muito feminino, e de certa forma me agredia [ver] o jeito que os homens falavam sobre as mulheres."

Leão ressaltou ainda a importância social de um programa como o Big Brother fomentar debates do tipo entre o público. "Acho bacana o BBB trazer essa questão através do Lucas Pizane. Essa coisa do machismo vem de muito tempo e nunca melhorou, só foi piorando. É importante para os homens pensarem sobre isso. Acho confortável ver uma discussão como essa, e agradeço ao BBB [por colocá-la em pauta]."

BBB 24: Choro de Nizam não é sincero, apenas vitimismo

Aos prantos, Nizam, 32, desabafou com Lucas Henrique, 29, sobre suas preocupações após a eliminação de Lucas Pizane, 22. O empresário paulistano admitiu que teme estar sendo visto como "vilão" pela casa e reclamou que suas falas em relação a Vanessa Lopes, 22, teriam sido distorcidas para a sister.