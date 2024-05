Cena explícita de excitação masculina viraliza e causa polêmica

A polêmica cena ocorre no episódio final, em que Raymond Peepgrass, personagem de Pelphrey, toma um remédio para disfunção erétil e deixa cair um lençol na frente do magnata vivido por Daniels. A produção exibe o pênis do ator ficando ereto.

O jornal britânico Daily Mail chamou a atenção para a cena e falou do choque do público. O veículo afirmou que os políticos conservadores ficaram incomodados com a cena e disse que trata-se "ser a primeira vez que um drama popular na TV britânica quebra o tabu de exibir um 'pênis ereto'".

Nas redes sociais, a cena também gerou comentários negativos. "A moralidade e a decência caem ainda mais a cada ano", disse um. "As cenas de sexo são muito mais gráficas. Não há necessidade", reclamou um deles.