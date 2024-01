BBB 24: Vinicius confessa ciúmes de Isa e 'falta de inteligência' de sister

Eu vi que ela tem um teto de gesso, qualquer coisinha que acontece, ela não tem muita inteligência emocional para aguentar as paradas. Quando eu falo 'você está no alvo de certa pessoa', você não está no Paredão, você está alvo. Vai lá, desenrola e melhora seu relacionamento, mas agora, a pessoa já se desesperar. Parece que ela não tem inteligência emocional para aguentar o bagulho. Eu não quero gente assim, eu quero gente forte.

Na mesma conversa, o atleta olímpico também disse que ficou chateado com Isabelle porque esperava ser chamado por ela para o Cine BBB, após a ter acompanhado no Castigo do Monstro.

"Fiquei chateado com Cunhã [Isabelle] por um bagulho simples, mas poxa. Eu usei o Monstro porque eu pensei, pô, o Luigi é meu amigo e ela eu tava querendo ser amigo. E também tinha um interesse meu, de querer ficar com ela", explicou. "No fundo eu falei pô, acho que não vai virar nada, a gente vai ser amigo. Mesmo louco para dar uns beijos nela. Aí na hora de escolher um 'bagulinho', ela escolheu quem? Giovanna. Aquilo ali pra mim... Eu tenho ciúmes dos meus amigos, sim. Ela estava com quatro pontos, desceu dois. Homem é otário mesmo, né?"

Além da conversa sobre as sister, Vinicius e Nizam dividiram estratégias de jogo. O atleta disse que pretende votar em Marcus Vinicius no próximo Paredão, e que Alane também é seu alvo. "Aquele grupo, a gente tem que dar uma quebrada naquele grupo", concordou Nizam. "Tem que botar dois deles, sempre".