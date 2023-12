Leão citou o Programa Silvio Santos como case de que a internet nem sempre agrega quando se trata de televisão. "O programa é um dos raros momentos em que o SBT está indo bem de audiência. [Mas,] na hora em que entra o Jogo dos Pontinhos, que é só com youtubers, humoristas, despencam os números - não só por causa do horário, mas [também] porque quem vai para a internet não vê mais televisão. Então apostar no pessoal da internet na televisão é uma coisa de risco, eu acho."

Ele acredita que Virgínia terá dificuldade em manter o público que a acompanha nas redes sociais diante da telinha. "A galera vai ficar curiosa, com certeza. Acho que a estreia do programa dela, por exemplo, deve ir bem. Mas depois, manter [a audiência] é outra história - ainda mais concorrendo com uma fera [Serginho Groisman], que tem um programa consolidado [Altas Horas]. Vai ter que pedir por favor para seus seguidores virarem telespectadores."

Nadja Pessoa usa até Adriane Galisteu para se vitimizar em A Fazenda

Nadja Pessoa, 36, criticou o desempenho de Adriane Galisteu, 50, na apresentação de A Fazenda 2023 (Record). A peoa acusou a loira de não saber ser neutra e ser incapaz de esconder sua predileção por determinados nomes do elenco.

Para Leão Lobo, a ex-Ilha Record não está poupando nem Galisteu do vitimismo que é sua marca no jogo. "Acho que a Nadja agora usou até a apresentadora [do reality] para se vitimizar. Mais uma vez, Nadja sendo Nadja. E o pior é que, aqui fora, a gente conhece um monte de pessoas assim, de quem é irritante estar perto."