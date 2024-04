Melhor filme e ator: 'A Sociedade da Neve' leva os Prêmios Platino 2024

Longa que fez sua première mundial no Festival de Veneza em 2023, "A Sociedade da Neve" se revelou de fato uma bela surpresa. Em cartaz na Netflix, o filme não só refilma uma das histórias mais lendárias da América Latina contemporânea, que já havia ganhado versão anterior no cinema, como também faz isso de forma inovadora.

Não é exatamente reproduzir o acidente em si e nem explorar o caráter tétrico do acidente e de como os jovens sobreviveram tanto tempo até encontrarem ajuda, mas sim sobre como fizeram isso. O pacto de ética entre os sobreviventes ganha uma dimensão importante na história e revela que, mais que se unir para trabalhar junto, o pacto de colaboração e doação de cada um pelo bem comum é essencial para a sobrevivência. No caso do filme, um microcosmo muito específico, mas que pode e foi ampliado para a vida, principalmente pelo público jovem.

"O público jovem abracou o filme de uma forma muito especial. Creio que os jovens se encontram no mundo de forma que os personagens do filme se encontram em uma situação terrível que eles não provocaram. E só puderam sair dela ajudando uns aos outros. E penso que isso ressoa nos jovens de hoje, que enfrentam situações muito complicadas no mundo de hoje para seguir adiante. E acho que é por isso que o público jovem abracou o filme com tanto amor", completou o diretor a Splash.

O jovem que ganhou o coração do público de todo o mundo e também dos jurados do Platino, formado por profissionais de cinema de todos os países ibero-americanos, foi o uruguaio Enzo Vogrincic. Aos 31 anos, ele, que até então era desconhecido de grande parte do público mundial, tornou-se uma jovem estrela latina em ascensão e bateu nomes fortes e veteranos da disputa de Melhor Ator.

"Eu venho do Uruguai, um país pequeno, com poucas oportunidades e de um bairro que tem menos oportunidades ainda", declarou ele ao receber o prêmio. "Quando alguém te dá uma oportunidade, isso faz uma grande diferença", completou ele, que participou do Festival de Cinema de Gramado em 2022 com o filme "9", premiado no festival brasileiro.

"Adoro o Brasil, somos vizinhos e o público brasileiro me abraçou de uma forma muito linda. Ainda que seja uma história que parece muito específica, acho que qualquer um que vê este filme se apaixona e também fica meio obcecado com ela. E acho que a humanidade e o coração desta história é o segredo deste filme e também a direção de J. Bayona, que entende tudo de cinema e sabe como contar uma história", declarou Enzo a Splash.