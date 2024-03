Renato Góes é Adão em 'Litith', que reconta mito da 1ª mulher na Terra

"Lilith" já está em cartaz nos cinemas e Góes também falou sobre sua preparação para o projeto, aprendizado, os bastidores e da atual realidade do cinema brasileiro.

"O Bruno, como diretor, se preparou muito para este trabalho. Não somente com toda base de filmes e referências, que são gigantes, mas o que ele também se preparou como ser humano. E como um homem branco também, em reconstrução, para contar essa história. Como ele bem diz, que ele fazer uma obra onde ele está pensando nele evoluir também", comentou o ator.

Ainda sobre o trabalho de Bruno Safadi, Renato pontuou que ele aprende com a própria obra, o que também chamou muito sua atenção. "Eu fiquei muito feliz com o convite. Foi de verdade um grande e aprendizado, ao lado da Isabel, que é uma grande atriz também, já fez filmes icônicos", completou.

Nesta edição, destaque também para estreia da série "O Ninho: Futebol e Tragédia", com ideia original e desenvolvimento do UOL, com participações de nomes como Vanderlei Luxemburgo, Zico, além da produção de "A Fábrica" e desenvolvida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL.

Com direção geral de Pedro Asbeg, "O Ninho" está disponível na Netflix e conta a história da tragédia ocorrida no alojamentos dos jovens jogadores do Flamengo em 2019, quando um incêndio matou dez atletas.

"É uma série que reflete o vigor da produção documental brasileira e que tem tratado de temas sensíveis ao público do país", analisou Flavia Guerra.