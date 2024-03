Plano Geral discute novidades na festa do Oscar, os 'Farofeiros' e 'Duna 2'

O Plano Geral desta semana traz as novidades da festa do Oscar 2024, a volta dos "Farofeiros" e o sucesso de "Duna: Parte Dois". Começando pela grande celebração do cinema, a Academia anunciou os números musicais da cerimônia deste ano, que ocorre no próximo domingo (10), no Dolby Theatre em Hollywood a partir das 20h (horário de Brasília).

Ryan Gosling vai se apresentar, ao lado de Mark Ronson, e promete ser um dos pontos altos com "I'm Just Ken", indicada a Melhor Canção ao lado de "What Was I Made For?", de Billie Eilish e Finneas, que já levou o Grammy de melhor canção escrita para o audiovisual.

Billie também já confirmou sua apresentação na festa, que no Brasil pode ser assistida no Max (ex HBO Max) ou no canal TNT. Os outros indicados que se apresentarão são Jon Batiste, com "It Never Went Away" (de "American Symphony"), Becky G, com "The Fire Inside" (de "Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História") e Scott George e The Osage Singer, com "Wahzhazhe" (de "Assassinos das Lua das Flores").