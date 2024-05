Miss Bumbum ensina como identificar orgasmos falsos

Larissa Sumpani, 24, atual Miss Bumbum, usou suas redes sociais ontem para dar orientações em relação ao orgasmo feminino.

O que aconteceu

A modelo entregou sinais de que as parceiras podem estar fingindo durante o sexo: "Se o casal chegou junto no ápice do sexo, é provável que ela esteja fingindo".

Larissa explicou que isso só é possível em filmes: "Nos filmes parece fácil e glamouroso, mas a realidade é bem diferente. As mulheres demoram mais para chegar lá e, muitas vezes, nem conseguem atingir o 'topo' apenas com a penetração".