Globo faz filtro estratégico de talentos e entrega ex-BBBs ao esquecimento

Os participantes do BBB 24 (Globo) entraram no reality show com contrato que os torna exclusivos da emissora até julho. Com isso, todas as negociações publicitárias devem ser aprovadas pela emissora.

No Central Splash de hoje (29), Lucas Pasin apontou que o novo contrato está causando problemas. "Pelo que conversei com algumas pessoas dos bastidores, isso não está funcionando. As marcas e os ex-BBBs estão reclamando. Parece que eles não conseguem fechar nada".

Chico Barney opinou que a Globo pode estar agindo de uma maneira que prejudica os ex-participantes. "A gente sabe que nem todo mundo tem oportunidades iguais quando sai. Seja pela história que contaram dentro do BBB, seja pelo número de seguidores, tamanho de engajamento... São muitas particularidades que definem quem vai fazer sucesso pós-BBB. Mas eu estou com a impressão de que isso vai além de quem tem mais potencial".