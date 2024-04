Camila Moura, ex de Buda, 'manda recado' em blusa: 'Amo fazer chorar'

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda do BBB 24 (Globo), participou de um evento no domingo (28) com uma blusa com um "recado".

O que aconteceu

A influenciadora foi ao evento e posou para fotos com uma blusa branca com a frase: "Eu amo fazer garotos chorarem."