Mussi diz não enxergar 100% após acidente e fala de treta com Eliezer

Eu já acostumei a olhar com os dois olhos juntos, mas tenho dificuldades com as laterais, com olhar para cima. Não é como antes, isso eu tenho certeza. Rodrigo Mussi

Vida após o BBB 22. "Mudou a minha vida como eu nunca imaginei. Nem se eu fosse milionário, e eu não era, não teria os acessos que o BBB dá. É impressionante. Eu nunca imaginei, por exemplo, entrar no Estádio do Morumbi e jogar bola lá. E eu sou são-paulino roxo. O BBB te abre portas que ninguém abre."

É a maior vitrine da vida, mas uma faca tem dois gumes. Você pode usar muito bem ou você pode usar muito mal. Depende de você. Rodrigo Mussi

Treta com Eliezer. "Foi uma coisa que me pegou de surpresa, meu post não tem nada de mais. Eu não falei nome de ninguém. Eu e a Viih Tube nem nos seguíamos mais, então eu nem sabia que ela fazia aquela publicidade. Ele tem meu telefone, podia conversar, me ligar. Não tinha nada a ver, foi injusto, mas a vida segue."