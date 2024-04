Torcida de Davi exagera e tenta controlá-lo como 'The Sims'

Para Bárbara Saryne, a aparição do ex-brother foi um "controle de crise" que veio em boa hora. "Juliette também teve um documentário e demorou muito para reencontrar a mãe", lembrou.

Nas redes sociais, os fãs de Davi comemoraram, mas também subiram a tag "assessoria pro Davi" — resultado de algumas publicações mal editadas e até irresponsáveis no perfil do brother.

"É muito engraçado o quanto todo mundo se envolve com a vida do BBB, principalmente do campeão. Quanto mais torcida tem, durante o BBB, é uma benção. Quando acaba, a torcida se torna uma maldição; só trata as pessoas como um 'The Sims'", afirmou Chico.

