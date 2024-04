Saryne: Davi deveria tirar férias até encontrar assessoria responsável

Chico Barney concordou, e disse que o baiano precisa de profissionais da área gerindo suas redes sociais. "Precisa ter responsabilidade a partir do momento que você se torna, de alguma maneira, alguém que influencia outras pessoas", disse. "É um universo novo para eles".

Nas rede sociais, fãs chegaram a subir a tag "assessoria pro Davi". "É muito engraçado o quanto todo mundo se envolve com a vida do BBB, principalmente do campeão. Quanto mais torcida tem, durante o BBB, é uma benção. Quando acaba, a torcida se torna uma maldição; só trata as pessoas como um 'The Sims'", disse Chico.

Saryne salientou que o problema não são as publicações simples, com fotos "mal" editadas, mas sim a responsabilidade sobre o conteúdo que é publicado. "Essa simplicidade leva-se um tempo para aprender, e muita gente se conectou com ele por isso", disse.

"Se ainda não encontrou o caminho, não posta nada; não faz publicidade, nem posta algo que não tenha certeza", acrescentou, dizendo que o ex-brother precisa descansar após "trabalhar tanto" no BBB. "Ele merece umas férias".

