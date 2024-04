Como acreditar no amor após término de Belo e Gracyanne?

Ainda assim, Chico acredita que o casal seguirá sendo um "marco" de amor e carinho, porque "as coisas duram o tempo que tem que durar".

"O mais forte é que eles nem amigos são mais", opinou Bárbara Saryne. "A gente entende que não está tendo nem conversa e fica mais difícil sonhar com a possibilidade de uma volta".

A informação do término foi guardada por oito meses, mas a ausência de Gracyanne nas festas de Carnaval e das alianças nos dedos já indicavam que algo não ia bem, opinou Chico. À coluna do Pasin, Gracyanne também deu detalhes sobre um envolvimento amoroso que teve após o término, do qual se arrependeu.

Segundo Chico, o casal foi maduro e elegante para assumir o fim do relacionamento. Saryne concordou e elogiou a transparência dos dois: "Se olharmos toda a trajetória deles, eles sempre foram muito respeitosos, tanto um com o outro, quanto com o público".

Chico ainda especulou a criação de um novo album de Belo após a desilusão amorosa. "A arte também se nutre desses momentos difíceis", disse. "Nós, que conhecemos o trabalho do Belo, temos certeza que ele vai se reenergizar e será amparado pelos fãs, assim como Gracyanne".