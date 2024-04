Matteus comenta affair com Deniziane e confessa culpa por eliminação

Thaís Fersoza comentou que o ex-brother sofreu muito: "E nem era pela minha pessoa em si. Eu gostava muito dela, ela foi muito minha parceira."

Me senti culpado porque, como falei, ela disse que não queria se envolver com ninguém. Eu fui [para o BBB] no intuito de não ficar com ninguém. Queria dançar, me divertir ao máximo. Mas sabia que lidar com os sentimentos das pessoas é algo sério. Matteus

O gaúcho também se desculpou diretamente com Anny: "A gente não tem mais nada, mas eu quero conversar com ela, pedir perdão. Me desculpa se fiz alguma coisa para te prejudicar, não foi a minha intenção. Tudo o que eu fiz foi tentando fazer com que a gente aproveitasse mais aquele momento."

