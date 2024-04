Huck e Porchat correm risco de perder espaço para Beatriz na publicidade

Eliminada do BBB 24 (Globo) com 82,61% dos votos ontem (11), Beatriz teve uma reta final "complicada" e saiu em um "péssimo momento", analisa Chico Barney no Central Splash de hoje (12).

"Ela entrou em um misto de apelação e necessidade de aparecer, que foi piorando com o reforço positivo das eliminações dos Gnomos e saída das adversarias. Ela foi ficando pior", afirmou o comentarista, citando as roupas com frutas e os louvores da sister. "Ela deu uma exagerada muito forte. Não reclamo, acho ótimo, mas acho que foi afastando ela do público".