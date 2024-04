'Mesmo se a gente não tivesse discutido, eu sairia', diz Bia sobre Davi

Beatriz, 20ª eliminada do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) na madrugada de hoje (12) e falou sobre os desentendimentos que teve com Davi nas últimas semanas.

O que aconteceu

No programa, Bia se inteirou das redes sociais de Davi — que já passou dos oito milhões de seguidores. A ex-BBB ficou contente pelo motorista e o chamou de "campeão".