BBB 24: Matteus está sendo inteligente sobre Isabelle - e isso é uma pena

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, criticou a postura submissa do gaúcho às birras de Bia e Alane. "O Matteus se demonstrou um bunda mole, com todo o respeito. Ele é aquele menino bonzinho, fofinho demais - e justamente, por isso, tende a ser passado para trás com facilidade. Nitidamente, arregou diante dessa situação em que poderia ter batido o pé."

O colunista Chico Barney, entretanto, discorda da visão de Dieguinho sobre a atitude de Matteus - sensata, em sua opinião. "Ele não tem a menor convicção desta relação com a Isabelle - e não quer colocar nada a perder por conta disso. Quando ouve o feedback de Beatriz e Alane, diz: 'se está ruim para vocês, para mim está tudo bem'."

Apesar de entender a prudência do rapaz, Chico lamenta que ele esteja escolhendo agir de forma tão racional frente a essa questão. "Estão chamando ele de 'arreguete' no chat, mas não acho que esteja arregando. O Matteus está sendo parcimonioso, estrategista, inteligente - o que é uma pena, porque, se agisse um pouco mais com o coração, seria muito melhor. Ele faria muito mais sucesso e o Brasil abraçaria essa causa."

Atrizes, Alane e Bia transformam BBB no maior show de improviso da história

Alane e Beatriz expressaram diante de Davi, 21, seu descontentamento pela aproximação amorosa entre Isabelle e Matteus nesta reta final do BBB 24 (Globo). Elas afirmaram se arrepender de haver incentivado o affair, já que, em sua visão, o romance os favorece e as tira da final.