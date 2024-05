Um dia após alta, filho de Zé Vaqueiro tem parada cardíaca e volta pra UTI

Zé Vaqueiro fez uma homenagem ao filho caçula, Arthur, em seu DVD "Ser Tão Eu". "Esse momento especial do Arthur vai fechar com chave de ouro. É um momento muito especial, não só para mim como pai, mas para todos os pais que sabem que a vinda do filho é uma bênção, a família é uma bênção", contou em entrevista para Splash.

É uma música muito forte, emocionante. Tanto me emocionei quando escutei, quanto me emocionei de um dia cantando. E toda vez que eu escuto, eu me emociono, porque particularmente tem todo um significado também para mim. Zé Vaqueiro