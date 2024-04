BBB 24: Beatriz desabafa com Alane sobre medo da reta final

No papo, a vendedora do Brás lembrou que foi a responsável pela punição grave que colocou a casa no Tá Com Nada — por ter customizado um biquíni com cascas de banana.

Alane abraçou a amiga e a acalmou: "Não fica com medo, amiga. Vai dar tudo certo. Tenho certeza de que você já está na final. De coração, tenho certeza."

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Bin Laden, quem é o favorito do top 7?

