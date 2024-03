Beatriz e Alane criam armadilha de 'talarica' para Isabelle

Já Bárbara Saryne disse que a insistência das duas Fadas é fruto da intervenção de Ivete Sangalo. "Ficou no ar de que está acontecendo alguma coisa: de que o público talvez espere o Matteus beijando alguém", avaliou. "Ela [Alane] espera ganhar pontos como cupido".

Chico ainda citou o fato do ex-namorado de Isabelle ter semelhanças com Matteus, e Saryne levantou a possibilidade da produção do BBB ter escolhido o elenco da edição com base nisso.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Leidy Elin, quem é o favorito ao prêmio milionário?

Cobertura especial do UOL no BBB

