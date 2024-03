Fadas fizeram por merecer o favoritismo do BBB 24

O BBB 24 (Globo) chega ao seu Top 10 com um elenco dividido entre "narrativas forçadas" e os "rebeldes da Turma do Fundão", afirmou Chico Barney no Central Splash de ontem (28). "É um Top 10 muito interessante".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Segundo o comentarista, dentre os finalistas, o grupo Fadas se destaca por prestar atenção no jogo e construir uma narrativa pensando no público — o que é importante para fomentar uma torcida ao seu favor. "O Fadas conseguiu estabelecer uma relação ideal com o publico, no sentido de que são muito ativos na conversa sobre o programa, e estão o tempo todo muito conscientes", disse. "Não basta existir".