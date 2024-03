Fernanda avalia aliado e opina sobre Lucas Henrique no jogo: 'Não confio'

A confeiteira confirmou seu incômodo com Lucas Henrique: "Porque eu não confio no Buda. E Buda sabe. A gente está jogando junto no mesmo grupo agora? Estamos. Mas eu pegar e confiar no Buda, não confio. Sempre fico meio assim com ele".

Fernanda 🗣: "Tive várias conversas importantes com ele [MC Bin Laden] essa semana que eu já acho que ele já vai pegar e vai contar para um Buda [Lucas Henrique] da vida" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2E5XJg4faB -- Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2024

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Quarto fadas Reprodução: Globo Quarto Gnomos Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

