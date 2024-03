Fenômeno, Davi mostra mais uma vez por que é o camisa 10 do BBB 24

Segundo o comentarista, mesmo que Lucas tenha conseguido contorná-lo, Davi foi esperto o suficiente em tomar a iniciativa.

"Ele é um protagonista que faz questão de protagonizar. Não é um protagonista pelas circunstâncias - ele faz acontecer. Davi é um fenômeno, é um cara que toma para si a responsabilidade. É o camisa 10 do BBB. Vai pra cima, articula jogada, convoca o título, faz a preleção, comemora, reclama? Acho o Davi um jogador extraordinário", declarou Chico.

Lucas Pasin afirmou que o baiano merece reconhecimento por sempre buscar fazer justiça "com as próprias mãos" e não se esconder do jogo. "Pensando nos campeões das últimas edições, em certo momento, todos eles se esconderam um pouco no favoritismo, no vitimismo ou na preguiça do confronto."

Já Davi, não. "Ele vai render enredo até o último dia. Se ja estiver muito claro que ele é campeão, vai continuar brigando, enfrentando, defendendo. Ele é favorito pela movimentação dele, muito mais do que por ter uma história triste", avaliou.