Liderança da Giovanna é esquecível e afasta qualquer interesse no BBB 24

Giovanna venceu pela segunda vez consecutiva a Prova do Líder de ontem (21) e manteve seu "status" no BBB 24 (Globo). No Central Splash de hoje (22), Chico Barney disse que o resultado foi negativo para os espectadores e para o andamento do reality.

"A liderança da Giovanna é como uma música do Jack Johnson: esquecível", brincou. "Mas talvez a Beatriz consiga nos salvar desse pesadelo".