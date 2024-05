Humanidade deve mudar relação com a natureza para progredir, diz economista

Combater as mudanças climáticas tem sido o grande tema de discussões políticas e empresariais. Afinal, elas afetam desde a rotina de uma casa até a produção de uma grande empresa. "Nossos ecossistemas estão entrando em colapso em tempo real. E nossos cientistas afirmam que podemos chegar à sexta extinção da vida na Terra". Assim o sociólogo e economista americano Jeremy Rifkin começa a explicar a necessidade de tratarmos o tema das mudanças climáticas dentro de uma mudança de percepção da relação entre o homem e a natureza.

Rifkin acredita que é preciso trocar a palavra-chave da era moderna, eficiência, pela palavra resiliência. "Precisamos mudar como pensamos a natureza, como organizamos nossa vida econômica, como nos governamos, como educamos nossos filhos. Precisamos repensar todas essas ideias que se concretizaram na Era do Progresso", afirma o economista que já atuou como consultor de China, da União Europeia e dos Estados Unidos.